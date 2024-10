Tailandia: Nomine in discussione per la presidenza della Banca di Thailandia

10 Ottobre 2024_ La Tailandia sta valutando le candidature di Kittiratt Na-Ranong, Kulit Sombatsiri e Surapol Srisakultiew per la posizione di presidente della Banca di Thailandia (ธปท.). Le autorità stanno esaminando attentamente le qualifiche dei candidati, sottolineando l'importanza di una scelta oculata per garantire la stabilità economica del Paese. La nomina del nuovo presidente è cruciale in un momento in cui la Thailandia affronta sfide economiche significative. La fonte di questa notizia è กรุงเทพธุรกิจ. La Banca di Thailandia è l'istituzione responsabile della politica monetaria e della stabilità finanziaria del Paese.