Tailandia: Nuova campagna turistica per il nord del Paese

13 Ottobre 2024_ Il governo thailandese lancia la campagna "แอ่วเหนือคนละครึ่ง" per stimolare il turismo nelle province settentrionali, con un avvio previsto per il 1° novembre 2024. Il Ministro del Turismo e dello Sport, Mr. Suwong Thienthong, ha annunciato che l'iniziativa mira a risolvere le problematiche degli operatori turistici locali, ascoltando le loro esigenze durante le visite a Chiang Rai e Chiang Mai. La campagna prevede un cofinanziamento da parte dell'Autorità del Turismo della Thailandia, che coprirà metà delle spese per i turisti, fissando un limite di 800 baht. La fonte di questa notizia è กรุงเทพธุรกิจ. L'iniziativa si estende a 17 province del nord e include eventi culturali come il Loy Krathong, evidenziando l'importanza di rivitalizzare l'economia locale.