Tailandia: Nuova pista in arrivo all'aeroporto di Suvarnabhumi

23 Agosto 2024_ La terza pista dell'aeroporto di Suvarnabhumi è prevista per entrare in funzione entro la fine dell'anno, secondo il Dipartimento...

23 Agosto 2024_ La terza pista dell'aeroporto di Suvarnabhumi è prevista per entrare in funzione entro la fine dell'anno, secondo il Dipartimento degli Aeroporti. Questo nuovo tracciato fa parte di un importante progetto di espansione volto ad aumentare la capacità dell'aeroporto e migliorare l'efficienza operativa. Nonostante alcune difficoltà che hanno causato ritardi, il dipartimento è fiducioso di completare i lavori nei tempi previsti. La nuova pista permetterà di gestire un numero maggiore di voli e ridurre la congestione, un problema significativo degli ultimi anni. Lo riporta il Bangkok Post. L'aeroporto di Suvarnabhumi, situato a Bangkok, è uno dei principali hub aerei della regione, fondamentale per il trasporto aereo in Tailandia.