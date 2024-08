Tailandia: Nuova politica per l'inclusione delle persone LGBTQ+ nella polizia di immigrazione

02 Agosto 2024_ La polizia di immigrazione tailandese ha lanciato una nuova politica per includere le persone LGBTQ+ nel corpo di polizia. Il generale di polizia maggiore Choengron Rimpadee ha dichiarato che l'iniziativa mira a promuovere l'inclusività e la diversità all'interno della forza di polizia. Le persone LGBTQ+ potranno candidarsi per posizioni nella polizia di immigrazione, a condizione di soddisfare i requisiti necessari. Questa politica fa parte di uno sforzo più ampio per modernizzare la polizia e renderla più rappresentativa della popolazione. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. La Tailandia è conosciuta per la sua cultura aperta e accogliente nei confronti della comunità LGBTQ+, e questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore inclusione.