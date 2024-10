Tailandia: Nuova registrazione per la carta di assistenza sociale nel 2025

15 Ottobre 2024_ Il Ministero delle Finanze tailandese ha annunciato l'apertura di una nuova registrazione per la carta di assistenza sociale, nota anche come carta per i poveri, prevista per il 2025. La registrazione sarà aperta a cittadini thailandesi di almeno 18 anni con un reddito annuale non superiore a 100.000 baht. I beneficiari riceveranno un supporto mensile di quasi 2.000 baht, che include aiuti per l'acquisto di beni di consumo e sconti su bollette. La registrazione è attesa per marzo o aprile 2025, previa approvazione del governo. La fonte di questa informazione è il sito เดลินิวส์. Questo programma mira a rivedere i requisiti di idoneità e a fornire supporto alle famiglie a basso reddito in Thailandia.