Tailandia: Nuova strategia decennale per diventare un hub medico in Asia

19 Luglio 2024_ Il governo tailandese ha annunciato una nuova strategia decennale per trasformare il paese in un centro medico di riferimento nella regione asiatica. L'iniziativa mira a migliorare le infrastrutture sanitarie, attrarre investimenti internazionali e promuovere il turismo medico. La strategia prevede anche la formazione di personale medico altamente qualificato e l'adozione di tecnologie avanzate nel settore sanitario. Bangkok, la capitale della Tailandia, sarà il fulcro di questo ambizioso progetto. Lo riporta il sito di notizie กรุงเทพธุรกิจ. L'obiettivo è posizionare la Tailandia come leader nel settore sanitario in Asia, migliorando al contempo la qualità dei servizi offerti ai cittadini e ai visitatori.