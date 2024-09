Tailandia: Nuove alleanze commerciali tra le potenze asiatiche e occidentali

26 Settembre 2024_ La Tailandia sta rafforzando le sue relazioni commerciali con diverse potenze globali, tra cui Stati Uniti, Unione Europea e paesi asiatici come Giappone e Corea del Sud. Queste alleanze mirano a promuovere scambi economici e investimenti, favorendo la crescita del mercato tailandese. Inoltre, il governo tailandese sta cercando di attrarre investimenti esteri attraverso politiche favorevoli e incentivi fiscali. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Queste iniziative sono parte di una strategia più ampia per posizionare la Tailandia come un hub commerciale nella regione asiatica.