Tailandia: Nuove borse di SIRIVANNAVARI ispirate all'Italia

27 Giugno 2024_ Il marchio tailandese SIRIVANNAVARI ha lanciato tre nuovi modelli di borse ispirate a figure femminili globali, con un forte legame con l'Italia. Le borse, denominate 'La Luna', 'La Belle' e 'The Colosseum', sono realizzate in pelle di vitello premium e prodotte in Italia, garantendo alta qualità e design raffinato. 'La Luna', che significa 'La Luna' in italiano, presenta un design curvo e un pratico chiusura magnetica, mentre 'La Belle' e 'The Colosseum' offrono funzionalità e stile unici. Le borse sono state create con dettagli ispirati agli accessori per equitazione, uno sport amato dalla designer del marchio. Lo riporta il sito celebonline.in.th. Questi nuovi modelli rappresentano un connubio perfetto tra l'eleganza italiana e l'artigianalità tailandese, destinati a completare il look di ogni donna.