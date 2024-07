Tailandia: Nuove campagne promozionali per attrarre turisti stranieri

13 Luglio 2024_ La Tailandia introdurrà nuove campagne promozionali per attrarre turisti stranieri, secondo l'Autorità del Turismo della Tailandia (TAT). Le nuove campagne offriranno sconti speciali e pacchetti per turisti provenienti da paesi selezionati. La TAT ha dichiarato che queste iniziative fanno parte degli sforzi per rilanciare il turismo nel paese, duramente colpito dalla pandemia di Covid-19. Inoltre, la TAT collaborerà con il Ministero degli Affari Esteri per semplificare il processo di richiesta del visto per i turisti. Lo riporta il Bangkok Post. Le campagne saranno lanciate nei prossimi mesi e mireranno a turisti provenienti da paesi con alto potere di spesa, coinvolgendo anche le imprese locali per garantirne il successo.