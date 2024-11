Tailandia: Nuove misure contro la droga per garantire sicurezza e salute pubblica

02 Novembre 2024_ Il governo tailandese ha annunciato un piano strategico per combattere il traffico di droga e migliorare la salute pubblica nel Paese. Le nuove misure includono un aumento dei controlli e delle operazioni di polizia per smantellare le reti di spaccio, oltre a programmi di riabilitazione per i tossicodipendenti. Questa iniziativa mira a ridurre l'impatto delle sostanze stupefacenti sulla società tailandese, promuovendo un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. Le autorità locali stanno collaborando con organizzazioni internazionali per implementare queste strategie efficaci. La notizia è stata riportata da Daily News. Il governo tailandese, noto per le sue severe leggi antidroga, continua a cercare soluzioni per affrontare un problema che affligge molte comunità nel Paese.