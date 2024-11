Tailandia: Nuove misure contro l'usura e il recupero crediti illegale

07 Novembre 2024_ Le autorità thailandesi hanno intensificato le misure contro l'usura e le pratiche di recupero crediti illegali, in risposta a un aumento delle segnalazioni di abusi. Le forze dell'ordine stanno collaborando con le istituzioni finanziarie per garantire che i prestiti siano concessi in modo equo e legale, proteggendo i cittadini da pratiche predatorie. Inoltre, sono stati avviati programmi di sensibilizzazione per educare il pubblico sui diritti dei debitori e sulle risorse disponibili per affrontare situazioni di indebitamento. Queste iniziative mirano a creare un ambiente finanziario più sicuro e giusto per tutti i thailandesi, come riportato da เดลินิวส์. Le autorità invitano i cittadini a segnalare qualsiasi attività sospetta per contribuire a combattere l'usura e migliorare la sicurezza economica nel Paese.