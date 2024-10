Tailandia: Nuove misure di welfare per i cittadini a basso reddito

21 Ottobre 2024_ Il governo tailandese ha annunciato un pacchetto di misure di welfare destinate a sostenere i cittadini con reddito basso. Queste iniziative includono sussidi per l'affitto e l'assistenza sanitaria, mirate a migliorare le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili. Il programma è stato progettato per affrontare le crescenti disuguaglianze economiche nel Paese e per garantire un supporto adeguato a chi ne ha più bisogno. Le autorità sperano che queste misure possano contribuire a stimolare l'economia locale e a ridurre la povertà. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. Il governo tailandese sta lavorando per implementare queste politiche entro la fine dell'anno, con l'obiettivo di raggiungere un numero significativo di beneficiari.