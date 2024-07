Tailandia: Nuove misure per combattere l'inquinamento atmosferico a Bangkok

4 Luglio 2024_ Le autorità di Bangkok hanno annunciato nuove misure per combattere l'inquinamento atmosferico nella capitale tailandese. Tra le iniziative previste, vi è l'introduzione di zone a basse emissioni e il potenziamento dei controlli sui veicoli inquinanti. Inoltre, verranno piantati nuovi alberi in diverse aree della città per migliorare la qualità dell'aria. Le autorità locali stanno anche promuovendo l'uso di mezzi di trasporto pubblici e biciclette per ridurre le emissioni. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. Queste misure fanno parte di un piano più ampio per rendere Bangkok una città più sostenibile e vivibile.