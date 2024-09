Tailandia: Nuove misure per la gestione delle risorse idriche a Kanchanaburi

15 Settembre 2024_ Le autorità tailandesi hanno annunciato un piano per migliorare la gestione delle risorse idriche nella provincia di Kanchanaburi, in risposta a recenti sfide ambientali. Il progetto prevede la costruzione di nuovi impianti di stoccaggio e la modernizzazione delle infrastrutture esistenti per garantire un approvvigionamento idrico sostenibile. Inoltre, saranno implementate strategie per la conservazione delle risorse naturali e la sensibilizzazione della popolazione locale sull'importanza della gestione dell'acqua. Kanchanaburi, nota per i suoi paesaggi naturali e le sue risorse idriche, è un'importante area turistica e agricola della Thailandia, come riportato da เดลินิวส์. Le nuove misure mirano a garantire un futuro sostenibile per la regione, affrontando le sfide legate al cambiamento climatico e alla crescita demografica.