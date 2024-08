Tailandia: Nuove misure per la sicurezza stradale nel Paese

11 Agosto 2024_ Il governo tailandese ha annunciato un pacchetto di misure per migliorare la sicurezza stradale, in risposta all'alto numero di incidenti mortali. Le nuove normative includono l'implementazione di controlli più severi sulla velocità e l'uso di cinture di sicurezza, oltre a campagne di sensibilizzazione per educare i conducenti. Le autorità hanno anche previsto l'installazione di telecamere di sorveglianza in punti critici per monitorare il traffico e prevenire comportamenti pericolosi. Queste iniziative mirano a ridurre il tasso di mortalità sulle strade tailandesi, che è tra i più alti al mondo, come riportato da เดลินิวส์. Il governo si impegna a garantire strade più sicure per tutti i cittadini e i turisti, in un Paese noto per la sua vivace cultura e le sue bellezze naturali.