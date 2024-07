Tailandia: Nuove misure per la sostenibilità ambientale nel settore turistico

25 Luglio 2024_ Il governo tailandese ha annunciato un pacchetto di misure per promuovere la sostenibilità ambientale nel settore turistico, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ecologico delle attività turistiche. Tra le iniziative previste ci sono incentivi per le strutture ricettive che adottano pratiche ecologiche e campagne di sensibilizzazione per i turisti. Inoltre, verranno implementati programmi di monitoraggio per garantire il rispetto delle normative ambientali nelle aree turistiche più frequentate. Queste misure sono state presentate durante una conferenza stampa a Bangkok, come riportato da เดลินิวส์. Il governo tailandese mira a posizionare il Paese come una destinazione turistica responsabile, in linea con le crescenti aspettative dei viaggiatori riguardo alla sostenibilità.