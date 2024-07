Tailandia: Nuove misure per velocizzare i controlli di immigrazione

16 Luglio 2024_ Il Bureau dell'Immigrazione della Tailandia adotterà misure per garantire che i controlli di immigrazione negli aeroporti non superino i 45 secondi per persona. Questa iniziativa supporta l'espansione del programma di esenzione dal visto per i visitatori stranieri, entrato in vigore lunedì. Il vice capo del Bureau, Pol Maj Gen Phanthana Nutchanart, ha dichiarato che verrà aumentato il numero di funzionari per ridurre le code durante le ore di punta. Inoltre, verrà implementata la tecnologia biometrica per prevenire crimini transnazionali. Lo riporta il Bangkok Post. La nuova politica di esenzione dal visto permette ai cittadini di 93 paesi di entrare in Tailandia senza visto per un massimo di 60 giorni.