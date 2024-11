Tailandia: Nuove politiche per l'estrazione di petrolio e minerali

11 Novembre 2024_ La Tailandia sta rivedendo le sue politiche ambientali, in particolare riguardo all'Accordo di Parigi, per favorire l'estrazione di...

11 Novembre 2024_ La Tailandia sta rivedendo le sue politiche ambientali, in particolare riguardo all'Accordo di Parigi, per favorire l'estrazione di petrolio e minerali. Questa decisione ha suscitato preoccupazioni tra gli ambientalisti, che temono un impatto negativo sull'ecosistema e sul cambiamento climatico. Il governo tailandese sostiene che le nuove misure sono necessarie per stimolare l'economia e garantire la sicurezza energetica del Paese. Tuttavia, le critiche si intensificano, con richieste di maggiore trasparenza e sostenibilità nelle pratiche estrattive. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Le politiche attuali potrebbero influenzare significativamente il futuro ambientale della Tailandia, un Paese noto per la sua biodiversità e le sue risorse naturali.