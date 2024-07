Tailandia: Nuove proposte per riformare le commissioni del Senato

29 Luglio 2024_ Il nuovo Senato tailandese sta preparando una proposta per ridurre il numero delle commissioni permanenti da 26 a 23, in risposta...

29 Luglio 2024_ Il nuovo Senato tailandese sta preparando una proposta per ridurre il numero delle commissioni permanenti da 26 a 23, in risposta alla diminuzione del numero di senatori da 250 a 200. La proposta prevede anche la fusione di tre commissioni con funzioni simili, al fine di migliorare l'efficienza e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini. Inoltre, si discute la creazione di commissioni separate per bambini e donne, distinte da quelle per anziani e disabili. La notizia è riportata da thairath.co.th. Le modifiche mirano a rendere il lavoro del Senato più trasparente e accessibile, con l'obiettivo di migliorare la rappresentanza e l'efficacia delle politiche pubbliche in Tailandia.