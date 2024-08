Tailandia: Nuove prospettive per il governo di Pheu Thai e sfide politiche in corso

30 Agosto 2024_ La leader del partito Pheu Thai, Srettha Thavisin, si prepara a visitare la provincia di Sukhothai per sostenere le vittime delle...

30 Agosto 2024_ La leader del partito Pheu Thai, Srettha Thavisin, si prepara a visitare la provincia di Sukhothai per sostenere le vittime delle recenti inondazioni, mentre il governo sta lavorando per completare la formazione del nuovo gabinetto entro metà settembre. Il vice primo ministro Phumtham Wechayachai ha confermato che il governo avrà una maggioranza di oltre 300 seggi, nonostante le sfide politiche con il partito Democrat e il partito Palang Pracharath. La stabilità del governo è al centro delle discussioni, con i leader politici che si mostrano ottimisti riguardo alla situazione attuale. La notizia è riportata da naewna.com. La situazione politica in Tailandia è complessa, con il partito Pheu Thai che cerca di consolidare il potere dopo le recenti elezioni e affronta le pressioni di altri partiti politici.