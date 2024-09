Tailandia: Nuove prospettive per il progetto di digital wallet da 10.000 baht

04 Settembre 2024_ Il vice ministro delle Finanze tailandese, Jullapan Amornwiwat, ha confermato che il governo intende proseguire con il progetto di digital wallet da 10.000 baht, sebbene possano esserci modifiche nel formato di attuazione. Durante una riunione parlamentare, Jullapan ha dichiarato che il governo sta lavorando per garantire che il progetto stimoli l'economia e risponda alle esigenze dei cittadini. La presentazione ufficiale delle politiche è prevista per metà settembre, quando verranno chiariti i dettagli del programma. La fonte di questa notizia è khaosod.co.th. Il digital wallet è un'iniziativa del governo per supportare la popolazione e stimolare la crescita economica in Tailandia.