Tailandia: Nuove regole per il possesso di animali domestici a Bangkok

03 Novembre 2024_ La Bangkok Metropolitan Administration (BMA) ha annunciato l'introduzione di una nuova politica per limitare il numero di cani e gatti nelle abitazioni della città. Il presidente del Consiglio di Bangkok, Sunchai Phongthatsirikul, ha ordinato l'approvazione urgente di un emendamento alle normative sul possesso di animali domestici, che sarà pubblicato nel Royal Gazette. Secondo le nuove regole, i residenti di condomini e proprietà in affitto potranno possedere al massimo due animali, mentre chi vive in case potrà averne fino a quattro. Le sanzioni per chi non rispetta le norme possono arrivare fino a 10.000 baht, e il Dipartimento della Salute della BMA offrirà servizi di sterilizzazione per gli animali randagi. La notizia è riportata da Bangkok Post. Questa iniziativa mira a migliorare la salute pubblica e la sicurezza, affrontando anche il problema degli animali vaganti nella capitale thailandese.