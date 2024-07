Tailandia: Nuovi senatori e polemiche sulla trasparenza delle elezioni

1 Luglio 2024_ La Tailandia ha completato la selezione di 200 nuovi senatori, ma la trasparenza del processo elettorale è stata messa in discussione. Diversi candidati e osservatori hanno sollevato dubbi sulla correttezza e l'imparzialità delle elezioni. Nonostante le controversie, i nuovi senatori sono stati confermati e prenderanno posto nel Senato secondo il calendario previsto. Il vice leader del partito Pheu Thai, Chulaphan Amornvivat, ha dichiarato che l'ex primo ministro Somchai Wongsawat non è stato eletto, dimostrando che il governo non ha interferito nel processo. Lo riporta matichon.co.th. Nel frattempo, il primo ministro Srettha Thavisin ha visitato Korat per una riunione del gabinetto itinerante, mentre la Corte Costituzionale esaminerà la richiesta di scioglimento del partito Move Forward il 3 luglio.