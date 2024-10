Tailandia: Nuovo accordo per l'invio di panda dalla Cina

31 Ottobre 2024_ La Tailandia ha raggiunto un nuovo accordo con la Cina per l'invio di un numero maggiore di panda nel paese. L'accordo è stato stipulato tra l'Organizzazione del Parco Zoologico della Tailandia e l'Associazione per la Conservazione della Fauna Selvatica della Cina, con l'obiettivo di inviare più panda nel 2025. Questa iniziativa mira a rafforzare la cooperazione tra i due paesi nel campo della conservazione della fauna selvatica e a promuovere il turismo in Tailandia. I panda, simbolo della fauna cinese, sono molto apprezzati dai visitatori e rappresentano un'importante attrazione turistica. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. L'invio di panda in Tailandia è parte di un programma più ampio di scambi culturali e scientifici tra i due paesi.