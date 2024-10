Tailandia: Nuovo comitato per affrontare le sfide economiche e stimolare la crescita del PIL

28 Ottobre 2024_ Un comitato congiunto tra stato e settore privato sarà istituito in Tailandia per affrontare i problemi economici e stimolare la crescita del PIL, come annunciato dal presidente della Camera di Commercio Thai, Sanan Angubolkul. Durante un incontro con il Primo Ministro Paetongtarn Shinawatra, è emersa la necessità di misure di stimolo economico per aumentare la spesa dei consumatori in vista del festival di Capodanno. Il comitato si riunirà ogni sei mesi per discutere proposte e strategie per rivitalizzare l'economia, con l'obiettivo di una crescita del PIL del 4-5% nel prossimo anno. Le proposte includono sussidi, incentivi fiscali e assistenza per le piccole e medie imprese. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Il comitato mira a collaborare per trovare nuove fonti di reddito e sostenere le famiglie in difficoltà, in un contesto di crescente indebitamento domestico.