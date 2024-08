Tailandia: Nuovo governo e sfide economiche in primo piano

23 Agosto 2024_ Il partito Pheu Thai ha finalizzato la composizione del nuovo governo, presentando un piano per affrontare il debito e stimolare la crescita del PIL. L'ex primo ministro Thaksin Shinawatra ha proposto una visione per migliorare l'economia, mentre il partito Phalang Pracharat discute questioni chiave con il suo leader, Anutin Charnvirakul. Inoltre, il governo ha avviato misure per prevenire l'inquinamento, vietando lo scarico di acqua di lavaggio dei pesci nelle fognature. La fonte di queste informazioni è il quotidiano เดลินิวส์. Il nuovo governo si trova ad affrontare anche la preoccupazione per le inondazioni imminenti e la necessità di garantire la sicurezza alimentare nel paese.