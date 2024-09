Tailandia: Nuovo mega progetto per prevenire inondazioni a Bangkok e dintorni

10 Settembre 2024_ Il governo tailandese ha annunciato un ambizioso progetto per prevenire le inondazioni a Bangkok e nelle aree circostanti, creando nove isole economiche attorno alla baia. Il progetto prevede la costruzione di dighe e porte d'acqua, con un'estensione totale di 100 chilometri, a partire dall'isola di Bang Khun Thian. Gli studi indicano che il riscaldamento globale rappresenta una minaccia per 16.000 chilometri quadrati della pianura del fiume Chao Phraya, rendendo questo investimento cruciale. Il ministro Phumtham Wechayachai ha sottolineato l'importanza di consultare vari stakeholder per garantire il successo del progetto, senza preoccupazioni per il budget. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ, evidenziando l'impegno del governo tailandese nella lotta contro le inondazioni, un problema ricorrente nella capitale.