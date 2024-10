Tailandia: Nuovo presidente del consiglio della Banca di Thailandia in arrivo dopo un lungo processo di selezione

31 Ottobre 2024_ Un nuovo presidente del consiglio della Banca di Thailandia (BoT) sarà nominato lunedì, dopo un processo di selezione durato tre mesi. La commissione di selezione, guidata dall'ex segretario permanente delle finanze Sathit Limpongpan, si riunirà per un voto segreto il 4 novembre. La decisione è stata rinviata in precedenza a causa di preoccupazioni riguardo a possibili interferenze politiche, con il governo che intende proporre un proprio candidato. Tra i nomi in lizza c'è l'ex ministro del commercio Kittiratt Na-Ranong, noto per le sue critiche alla politica dei tassi d'interesse della BoT. La notizia è riportata dal Bangkok Post. La Banca di Thailandia è l'istituzione responsabile della politica monetaria del paese e della stabilità finanziaria.