Tailandia: Nuovo progetto di alta velocità ferroviaria per collegare tre aeroporti

06 Agosto 2024_ La Tailandia ha annunciato un ambizioso progetto di costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà tre importanti aeroporti: Suvarnabhumi, Don Mueang e U-Tapao. Questa iniziativa mira a migliorare l'accessibilità e a stimolare l'economia locale, offrendo un'alternativa di trasporto rapida e conveniente per i viaggiatori. Il governo tailandese ha sottolineato l'importanza di mantenere prezzi competitivi per attrarre un numero crescente di passeggeri e turisti. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Il progetto rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione delle infrastrutture di trasporto in Tailandia, contribuendo a posizionare il Paese come un hub regionale per il turismo e il commercio.