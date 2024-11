Tailandia: Nuovo ruolo per la ministra Thirarat nel governo di Bangkok

10 Novembre 2024_ Thirarat Samretwanit, deputata di Bangkok e nuova ministra del Ministero dell'Interno, ha condiviso le sue responsabilità in un'intervista esclusiva. Le sue mansioni includono la supervisione del Dipartimento per lo Sviluppo delle Comunità e la gestione delle politiche per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Bangkok. Inoltre, Thirarat ha sottolineato l'importanza di collaborare con altre agenzie per affrontare le sfide locali, come la gestione dei rifiuti e il supporto alle piccole imprese. La fonte di queste informazioni è matichon.co.th. Thirarat, nota per il suo impegno politico, è l'unica rappresentante del partito Pheu Thai a Bangkok e si è guadagnata la reputazione di leader forte nel panorama politico tailandese.