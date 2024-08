Tailandia: Obiettivo di 1 milione di turisti giapponesi entro fine anno

05 Agosto 2024_ Il Ministero del Turismo e dello Sport della Tailandia punta ad attrarre almeno 1 milione di turisti giapponesi entro la fine dell'anno. Questa iniziativa è parte di una campagna congiunta con l'Autorità del Turismo della Tailandia (TAT) per promuovere il Paese come una meta sicura e attraente per i visitatori giapponesi. La campagna si concentrerà su strategie di marketing mirate per evidenziare le bellezze e le esperienze uniche che la Tailandia ha da offrire. L'obiettivo è incrementare il numero di visitatori giapponesi, contribuendo così alla ripresa del settore turistico. Lo riporta il Bangkok Post. La Tailandia è una delle principali destinazioni turistiche in Asia, nota per le sue spiagge, la cultura vibrante e la cucina deliziosa.