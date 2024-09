Tailandia: Oltre 1.000 coppie dello stesso sesso si sposeranno a gennaio 2025

26 Settembre 2024_ Più di 1.000 coppie dello stesso sesso si preparano a sposarsi in Tailandia a gennaio 2025, quando la Legge sull'uguaglianza matrimoniale entrerà ufficialmente in vigore. Questa legge, approvata dalla Camera dei Rappresentanti a giugno, rappresenta un importante passo avanti per i diritti LGBTQ+ nel Paese, rendendo la Tailandia uno dei 37 Paesi al mondo a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La legge sarà pubblicata nella Gazzetta Reale e diventerà effettiva 120 giorni dopo la sua pubblicazione. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post, evidenziando il crescente supporto nazionale per i diritti civili in Tailandia. Questo cambiamento legislativo segna un momento storico per la comunità LGBTQ+ tailandese, che ha lottato a lungo per il riconoscimento legale delle proprie unioni.