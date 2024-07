Tailandia: Oltre 922.000 persone partecipano all'udienza pubblica sul progetto del Parco Nazionale Thap Lan

13 Luglio 2024_ Più di 922.000 persone hanno partecipato all'udienza pubblica organizzata dal Dipartimento dei Parchi Nazionali, della Fauna e della Conservazione delle Piante (DNP) sul controverso progetto del Parco Nazionale Thap Lan. L'udienza è stata indetta per raccogliere l'opinione pubblica su un progetto che ha incontrato l'opposizione delle comunità locali e dei gruppi ambientalisti. La maggioranza dei partecipanti si è dichiarata contraria al progetto, citando preoccupazioni per l'impatto ambientale e sui mezzi di sussistenza locali. Il DNP ha promesso di tenere conto delle preoccupazioni del pubblico prima di prendere una decisione finale e ha annunciato ulteriori studi per valutare l'impatto potenziale del progetto. Lo riporta il Bangkok Post. L'udienza pubblica fa parte degli sforzi del DNP per promuovere la trasparenza e la partecipazione pubblica nel processo decisionale.