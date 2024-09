Tailandia: Operazione contro le truffe telefoniche e il traffico di internet verso il Myanmar

08 Settembre 2024_ La polizia della regione 5 della Thailandia ha avviato l'operazione "Esplosione del ponte dei ladri" per combattere le truffe telefoniche e il traffico di internet verso il Myanmar. L'operazione ha portato alla distruzione di cavi di internet ad alta velocità utilizzati da bande di call center per ingannare i cittadini thailandesi. Le autorità avvertono di non rispondere a chiamate provenienti da numeri internazionali sospetti, in particolare quelli che iniziano con +697, +698 o +66, poiché sono associati a truffatori. La fonte di queste informazioni è dailynews.co.th. Le forze dell'ordine continuano a monitorare e reprimere queste attività illecite, che hanno causato gravi danni economici e sociali alle vittime in Thailandia.