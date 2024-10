Tailandia: Opportunità di crescita per l'industria automobilistica nel contesto ASEAN

08 Ottobre 2024_ L'ASEAN Economic Outlook 2025 ha messo in evidenza le prospettive di crescita per l'industria automobilistica in Tailandia, con un...

08 Ottobre 2024_ L'ASEAN Economic Outlook 2025 ha messo in evidenza le prospettive di crescita per l'industria automobilistica in Tailandia, con un focus particolare sui veicoli elettrici (EV). Negli ultimi dodici mesi, il paese ha visto l'apertura di sette nuovi stabilimenti di produzione automobilistica, evidenziando il suo potenziale come centro di produzione per l'export verso l'Europa. Tuttavia, la crescita è ostacolata dall'alto livello di indebitamento delle famiglie tailandesi, che supera il 90%, influenzando le decisioni di prestito delle istituzioni finanziarie. La fonte di queste informazioni è กรุงเทพธุรกิจ. Nonostante le sfide, l'industria automobilistica tailandese continua a mostrare segni di vitalità e innovazione, con un crescente interesse per i veicoli a energia pulita e tecnologie avanzate.