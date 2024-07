Tailandia: Opportunità per i prodotti thailandesi in Italia grazie all'attenzione alla salute e all'ambiente

16 Luglio 2024_ Il Dipartimento per la Promozione del Commercio Internazionale (DITP) della Tailandia ha identificato nuove opportunità di mercato per i prodotti thailandesi in Italia, focalizzandosi su salute e sostenibilità ambientale. Secondo il direttore generale del DITP, Phusit Ratanakul Serirengrit, i consumatori italiani prestano grande attenzione alle etichette dei prodotti, specialmente quelle che evidenziano benefici per la salute e l'ambiente. Un recente rapporto di GS1 Italy e NielsenIQ ha mostrato che i prodotti con etichette chiare e informative hanno registrato un aumento delle vendite. La notizia è stata riportata da commercenewsagency.com. Le aziende thailandesi sono incoraggiate a migliorare le loro etichette e a utilizzare materiali ecologici per soddisfare le esigenze del mercato italiano.