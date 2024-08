Tailandia: Paetongtarn Shinawatra candidata a premier dopo la rimozione di Srettha Thavisin

15 Agosto 2024_ I partiti della coalizione governativa hanno scelto Paetongtarn Shinawatra, leader del Pheu Thai Party, come candidata alla carica di primo ministro, in seguito alla rimozione di Srettha Thavisin da parte della Corte Costituzionale. Se la sua nomina verrà approvata, la 37enne diventerebbe la premier più giovane della storia del Paese, seguendo le orme del padre Thaksin e della zia Yingluck, entrambi ex primi ministri. La decisione è stata annunciata durante una conferenza stampa, dopo che era emersa opposizione alla candidatura di un altro candidato, Chaikasem Nitisiri. Paetongtarn ha dichiarato di voler affrontare la crisi economica del Paese e ha ricevuto il sostegno di tutti i partiti della coalizione, che conta 314 membri su 493. La notizia è riportata da Bangkok Post. La seduta della Camera dei Rappresentanti è prevista per venerdì, dove sarà necessaria una maggioranza semplice per approvare la nuova premier.