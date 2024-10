Tailandia: Pakelo Star Performance trionfa al Campionato Italiano GT Endurance 2024 a Monza

28 Ottobre 2024_ Il team thailandese Pakelo Star Performance ha conquistato il primo posto nella categoria AM al Campionato Italiano GT Endurance 2024, tenutosi a Monza, Italia. La competizione, che ha visto la partecipazione di 29 squadre da tutto il mondo, ha avuto come protagonisti due bolidi Lamborghini Huracan EVO 2, con il numero 33 che ha tagliato il traguardo per primo. Questo successo rappresenta un importante traguardo per il motorsport thailandese, portando il nome del Paese alla ribalta internazionale. La notizia è stata riportata da realtimecarmagazine.com, evidenziando l'importanza di eventi come questo per promuovere il motorsport in Thailandia. La vittoria a Monza, uno dei circuiti più storici al mondo, sottolinea il crescente riconoscimento del talento thailandese nel panorama automobilistico globale.