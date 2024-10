Tailandia: Pasticceria Cova Montenapoleone apre il primo punto vendita in Asia sudorientale

30 Ottobre 2024_ La Boonlapo Company Limited e il prestigioso marchio italiano Pasticceria Cova Montenapoleone hanno firmato un contratto per l'apertura della prima sede in Asia sudorientale presso il complesso One Bangkok. La cerimonia si è svolta al Gaysorn Urban Resort di Bangkok, alla presenza di importanti figure, tra cui l'Ambasciatore italiano in Thailandia, H.E. Mr. Paolo Dionisi. Questa collaborazione mira a portare l'autentica esperienza culinaria italiana in Thailandia, presentando i rinomati dolci e piatti tipici italiani. Pasticceria Cova, fondata nel 1817 a Milano, è famosa per la sua attenzione ai dettagli e ai sapori raffinati. La notizia è stata riportata da thebigchilli.com. L'apertura del nuovo locale promette di arricchire la scena gastronomica thailandese, offrendo un'atmosfera elegante e accogliente per gli amanti della cucina italiana.