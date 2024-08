Tailandia: Patongtarn Shinawatra annuncia un grande piano di stimolo economico

18 Agosto 2024_ La nuova premier tailandese Patongtarn Shinawatra ha dichiarato l'intenzione di avviare un grande piano di stimolo economico per migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Durante la sua prima conferenza stampa, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha promesso di affrontare le sfide economiche del Paese, inclusi problemi legati al costo della vita e alla salute pubblica. Patongtarn ha sottolineato l'importanza di collaborare con tutti i settori per realizzare le sue politiche, che includono anche il potenziamento della cultura e del turismo. La premier, che è la 31esima a ricoprire questo incarico, ha invitato i cittadini a seguire le sue prossime dichiarazioni politiche previste per settembre, come riportato da khaosod.co.th. Patongtarn Shinawatra è una figura politica di spicco in Tailandia, appartenente a una delle famiglie più influenti del Paese.