Tailandia: Pheu Thai considera modifiche alla costituzione prima delle elezioni

02 Novembre 2024_ Il partito Pheu Thai non esclude la possibilità di modificare la costituzione prima delle prossime elezioni, a condizione che vengano raggiunti alcuni compromessi. Il ministro dell'Ufficio del Primo Ministro, Chousak Sirinil, ha delineato tre scenari per l'approvazione di una costituzione rivista, tra cui la possibilità di attendere 180 giorni per risolvere le divergenze con il Senato. Tuttavia, il segretario del comitato congiunto della Camera e del Senato, Nikorn Chamnong, ha espresso preoccupazione per il fatto che le modifiche potrebbero non essere completate prima delle elezioni generali del 2027. La fonte di questa notizia è Bangkok Post. Le divergenze riguardano principalmente la regola della doppia maggioranza per il referendum, che molti partiti, incluso il Pheu Thai, desiderano abolire in favore di una semplice maggioranza.