Tailandia: Pheu Thai respinge la petizione contro la sua vittoria elettorale

12 Ottobre 2024_ Il partito Pheu Thai, attualmente al governo in Tailandia, ha respinto una recente petizione che chiedeva l'annullamento della sua vittoria elettorale e la dissoluzione del partito. Chusak Sirinil, il capo legale del partito, ha dichiarato che le sei accuse mosse contro di loro non hanno fondamento sufficiente per essere considerate come tentativi di minare la monarchia costituzionale. Il partito ha quindi confermato la propria posizione e la legittimità della sua elezione. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. Pheu Thai è un partito politico di centro-sinistra in Tailandia, noto per il suo sostegno alle politiche sociali e per la sua storica alleanza con l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra.