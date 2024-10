Tailandia: Pheu Thai si prepara a discutere una nuova costituzione con i partner di coalizione

01 Ottobre 2024_ Il partito Pheu Thai, al governo in Tailandia, si riunirà con i suoi partner di coalizione per discutere la proposta di una nuova...

01 Ottobre 2024_ Il partito Pheu Thai, al governo in Tailandia, si riunirà con i suoi partner di coalizione per discutere la proposta di una nuova costituzione, in risposta al voto del Senato che ha confermato la necessità di una doppia maggioranza per un referendum. Il Senato ha votato 165 a 17, con nove astensioni, per mantenere questo requisito, complicando ulteriormente il processo di modifica della carta fondamentale. Il Ministro dell'Ufficio del Primo Ministro, Chusak Sirinil, ha dichiarato che il governo prevede di formarsi dopo l'elezione di un nuovo presidente della Camera. La notizia è riportata dal Bangkok Post. La proposta di modifica della costituzione è parte delle politiche del governo e potrebbe influenzare le prossime elezioni generali in Tailandia.