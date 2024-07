Tailandia: Phuket ospiterà il World Pride 2028

12 Luglio 2024_ Phuket è stata scelta per rappresentare la Tailandia come sede del World Pride 2028, segnando la prima volta che l'evento si terrà...

12 Luglio 2024_ Phuket è stata scelta per rappresentare la Tailandia come sede del World Pride 2028, segnando la prima volta che l'evento si terrà nel Sud-est asiatico. L'evento prevede di attirare oltre 80.000 persone provenienti da 70 paesi. La candidatura fa parte degli sforzi del paese per promuovere l'uguaglianza di genere. Phuket, una delle principali destinazioni turistiche della Tailandia, si prepara ad accogliere partecipanti da tutto il mondo. Lo riporta il Bangkok Post. L'evento rappresenta un'importante opportunità per la Tailandia di mostrare il suo impegno verso i diritti LGBTQ+ e l'inclusività.