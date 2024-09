Tailandia: Phuket si prepara a diventare il nuovo hotspot dell'arte globale con la Biennale 2025

06 Settembre 2024_ La Thailandia ha presentato a Venezia, Italia, la Phuket Biennale 2025, un festival internazionale di arte contemporanea che promette di trasformare Phuket in una vibrante città d'arte. L'evento, ispirato alla celebre Biennale di Venezia, si svolgerà da novembre 2025 ad aprile 2026 e presenterà opere di oltre 60 artisti thailandesi e internazionali. Il direttore artistico David Teh ha svelato il tema di quest'edizione, "Eternal [Kalpa]", che esplora la sostenibilità e l'arte. La conferenza stampa ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, sottolineando il legame culturale tra Thailandia e Italia, come riportato da thailandtv.news. La Biennale rappresenta un'opportunità unica per promuovere l'arte thailandese a livello globale, rafforzando i legami culturali tra i due Paesi.