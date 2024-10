Tailandia: Posticipata la selezione del nuovo presidente della Banca di Thailandia

09 Ottobre 2024_ La commissione incaricata di scegliere un nuovo presidente per il consiglio della Banca di Thailandia ha deciso di rinviare la selezione a data da destinarsi. La decisione è stata presa a causa di preoccupazioni riguardo a possibili interferenze politiche da parte di diverse figure, tra cui l'ex governatrice della Banca di Thailandia, Tarisa Watanagase. Questo rinvio solleva interrogativi sulla trasparenza e sull'integrità del processo di selezione, in un contesto già delicato per l'istituzione finanziaria. La Banca di Thailandia è l'ente responsabile della politica monetaria del Paese e gioca un ruolo cruciale nell'economia nazionale. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. La Banca di Thailandia, fondata nel 1942, è fondamentale per la stabilità economica e finanziaria della Tailandia.