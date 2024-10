Tailandia: Prayut Chan-o-cha invita Sondhi Limthongkul a rinunciare a una manifestazione anti-governativa

02 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro tailandese Prayut Chan-o-cha ha esortato l'ex leader delle proteste Sondhi Limthongkul a non procedere con i piani per una grande manifestazione anti-governativa prevista per il prossimo mese. Sondhi, rilasciato dal carcere lo scorso anno, ha annunciato che guiderà un raduno il 5 novembre per chiedere le dimissioni del governo. Prayut ha avvertito che tale evento potrebbe aggravare le tensioni politiche nel Paese. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. Sondhi Limthongkul è un noto attivista politico in Tailandia, famoso per il suo ruolo nelle manifestazioni contro i governi precedenti.