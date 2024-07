Tailandia: Preoccupazioni economiche e strategie di ripresa per il 2024

15 Luglio 2024_ La Tailandia sta affrontando un rallentamento economico significativo, con previsioni di crescita ridotte al 2.4% per il 2024. Le grandi aziende, come Bangchak Corporation, stanno cercando di bilanciare investimenti a breve e lungo termine per affrontare l'incertezza economica. Anche le PMI sono gravemente colpite, con un aumento del debito e una diminuzione delle vendite. Le autorità economiche sperano che la spesa pubblica e gli investimenti possano migliorare la situazione nella seconda metà dell'anno. Lo riporta il sito di notizie กรุงเทพธุรกิจ. Le aziende stanno adottando strategie diverse, come promozioni e investimenti in nuovi settori, per stimolare la domanda e sostenere la ripresa economica.