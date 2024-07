Tailandia: Preoccupazioni per la crescita economica sotto il 2%

18 Luglio 2024_ KKP Research ha espresso preoccupazioni riguardo alla capacità di crescita dell'economia tailandese, che potrebbe scendere sotto il 2%. Tre fattori principali sono stati identificati: la riduzione della competitività, il calo e l'invecchiamento della forza lavoro, e la mancanza di investimenti. La ricerca suggerisce che senza riforme strutturali significative, la crescita economica continuerà a rallentare. KKP Research, parte del gruppo finanziario Kiatnakin Phatra, ha sottolineato l'importanza di investimenti in tecnologia e riforme fiscali per migliorare la situazione. Secondo กรุงเทพธุรกิจ, la Tailandia deve affrontare sfide demografiche e produttive per evitare un ulteriore declino economico. Le riforme proposte includono miglioramenti nell'istruzione, apertura del settore dei servizi, e riforme fiscali per sostenere la crescita a lungo termine.