Tailandia: Preoccupazioni per l'afflusso di beni cinesi a basso costo

13 Agosto 2024_ L'afflusso di beni cinesi a basso costo e di scarsa qualità sta diventando un problema critico in Thailandia, suscitando preoccupazioni tra le parti interessate riguardo all'impatto sulle imprese locali e sul benessere dei consumatori. La questione è emersa nuovamente dopo il lancio della piattaforma cinese Term, che offre prodotti economici direttamente dalla Cina, guadagnando popolarità tra i consumatori thailandesi. Tuttavia, ci sono timori sulla qualità e la sicurezza di questi prodotti, nonché sul loro effetto sulle attività commerciali locali. Il Vice Primo Ministro Supattanapong Punmeechaow ha dichiarato che il governo sta lavorando per garantire che i prodotti importati soddisfino gli standard thailandesi e non danneggino le imprese locali, come riportato da Bangkok Post. Inoltre, il governo sta valutando opportunità commerciali con la Cina e migliorando la qualità dei prodotti e servizi thailandesi per competere con quelli cinesi.